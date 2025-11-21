Galatasaraylıların "Osman abisi" Mustafa Denizli'yi gösterdi Okan Buruk'u uyardı

Galatasaraylıların "Osman abisi" spor yazarı Osman Şenher, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan eksikler nedeniyle panik yapmamasını isteyerek, eski teknik direktör Mustafa Denizli'yi örnek gösterdi.

Şenher, Milliyet'teki yazısında "Osimhen ile Icardi’nin olmayışı büyük şanssızlık. Osimhen, Kongo maçında sakatlandı, mesuliyetini bildiği için ertesi gün Türkiye’ye geldi, tedavisine başlandı. Şimdi herkes diyor ki, Fenerbahçe maçına yetişecek... Derbi tabii ki önemli ama önce Şampiyonlar Ligi maçları gelir. Fenerbahçe karşısında hangi sonucu alırsan al telafi etme şansın var. Ama Union ve Monaco maçlarını kazanamazsan hedefinde sapma olur" ifadelerini kullandı.

Şenher, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği maçı için şu kadroya bakın! Kalede Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs.. Ortada Lemina ve Torreira, sol çizgide Sallai, sağ çizgide Sane, forvet arkası İlkay ya da Sara, santrforda da Barış Alper. Bu takımın neresi eksik? Bu saydığımız futbolcular hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ses getirecek isimler. Bana derseniz ki, kulübe çok eksik; bunda haklısınız.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tehlike

BÜLENT KORKMAZ'I HATIRLATTI

Kaan ve Berkan’ın sakatlıkları var. Sakat olmasalar ne olacak? Bu futbolcular oynama şansı buluyorlar mı? İkisinin de maç eksiği var. Eren 45 gün cezalı, geriye Ahmed Kutucu ile Arda Ünyay kalıyor. Peki bu futbolcular hangi maç oynadılar? Ben hiç unutmuyorum, Galatasaray’ın Monako ile maçı vardı, teknik direktör Mustafa Denizli’ydi. Yine stoper sıkıntısı çekiliyordu. O maçta hoca Bülent Korkmaz’a ilk defa forma verdi. Ve görevi o zaman Avrupa’nın en iyi forveti Fofana’yı tutacak olmasıydı. Bülent o maçın yıldızı oldu ve daha sonra Galatasaray tarihine geçip uzun seneler hizmet etti. Okan hocanın da artık bu genç futbolculara güvenme zamanı geldi, geçiyor."