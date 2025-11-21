Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tehlike
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 22 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek.
Galatasaray'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde
LUCAS TORREIRA KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYEBİLİR
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
DERBİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.