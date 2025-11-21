Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tehlike

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da tehlike
Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da Lucas Torreira kart sınırında bulunuyor. Uruguaylı futbolcu, sarı kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 22 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz üstlenecek.

Galatasaray'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjdeGalatasaray'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde

LUCAS TORREIRA KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

okan-buruk-acikladi-lucas-torreira-ulkesine-19175992-5289-amp.webp

FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYEBİLİR

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

DERBİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

