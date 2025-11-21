Galatasaray'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 22 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İLK 11’E DÖNMEYE HAZIR

Milli arada art arda gelen sakatlıklarla sarsılan sarı-kırmızılılara, İlkay Gündoğan’dan müjdeli bir haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen İlkay Gündoğan, sahalara geri dönmeye hazır. Yıldız futbolcu, Okan Buruk’un görev vermesi halinde maça ilk 11’de başlayacak.

5 MAÇ SAHALARDAN UZAK KALDI

Son olarak ligin 9. haftasında oynanan Başakşehir maçında mücadele eden İlkay Gündoğan, Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarında forma giyemedi.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplamda 7 maçta forma giyen İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.