Dursun Özbek canlı yayında şaşkına çevirdi: Stüdyo buz kesti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı yayında gazeteci Ahmet Selim Kul'a yüklendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Dursun Özbek’in HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul’a yönelik tepkisi geceye damga vurdu.

“KULÜPÇÜLÜĞÜN DANİSKASINI SEN YAPIYORSUN”

Ahmet Selim Kul’un geçmişteki sözlerini hatırlatan Dursun Özbek, "12 Kasım'da bir yorum yaptın sen buradaki programda. Aynen şunları söyledin, bana hitaben diyorsun ki 'Uyanıklık yapıyor. Kulüpçülük anlamında... Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış, bu nasıl...' Şimdi sevgili Ahmet, ben senin abin, baban yaşındayım sana bir tavsiyede bulunacağım. Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun, kulüpçülüğün daniskasını bu ifadenle yapıyorsun” dedi.

“BU SON DERECE YANLIŞ”

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, “Ben Galatasaray Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım, cezası varsa cezasını çekecek. Benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde, '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur.' gibi bir ifade de bulunuyorsun. Bu son derece yanlış” ifadelerini kullandı.

“SİZE YANLIŞ AKTARIYORLAR”

Dursun Özbek’in sözleri karşısında şaşkına dönen Ahmet Selim Kul ise "Başkanım bunlar size yönelik değil. O ifadelerin sizle hiçbir alakası yok. Eren'le ilgili ben şunu söyledim diye linç yedim, aynı programda. Maalesef kulüplerimizin iletişim ekipleri bunları size yanlış aktarıyor. Başkanım ben o programda ne dedim biliyor musunuz? 'Eren 5 sene önce Silivrispor'da oynarken bahis oynamış 2 maç, burada Galatasaray'ın ne günahı var. Bu cezalar ertelenmeli' dedim. O ifade bir gazeteciye yönelik. Bir gazeteci şöyle söyledi, '4 yıl 10 ay önce oynamış. 2 ay sonra yapılsaydı ceza almayacaktı.' Sizin okuduğunuz ifadem gazeteciye yönelik. Ben Eren'le ilgili düşüncelerimden dolayı tepki yedim. Ben size yönelik 'Uyanıklık yapmayın' diye bir ifade kullanır mıyım?" diyerek kendisini savundu.

