Ahmet Çakar Osimhen'in sakatlığındaki tehlikeyi açıkladı

Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek Galatasaray’da art arda gelen sakatlık haberleri can sıktı.

Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in sakatlanması ve Icardi’nin tatilden geç dönüşü sarı-kırmızılıları zora soktu.

Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi

“OSIMHEN’İN SAKATLIĞI GALATASARAY’I ETKİLER”

Victor Osimhen’in sakatlığına dair konuşan Ahmet Çakar, "Victor Osimhen'in iki hafta sakatlığı Galatasaray'ı etkiler. Çünkü o iki hafta geçse bile ondan sonra eski formunu bulması zaman alacaktır. Galatasaray'ın üzerinde sanki bir karabulut oluşmaya başladı. Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık fark 8'e çıkabilecekken 1'e indi. Arkasından Victor Osimhen sakatlandı” dedi.

“FENERBAHÇE’YE YENİLİRSEN TEHLİKE ÇANLARI BAŞLAR”

Ahmet Çakar, Galatasaray’ın fikstürü için "Önümüzdeki 3 hafta Galatasaray adına her şeyi belirleyecek. Galatasaray, Union SG'ye takılabilir. Bu normal bir durum. Ancak Gençlerbirliği'ne puan kaybedebilirsin, sonuçta Kocaelispor'a yenildin. Diğer hafta da Fenerbahçe'ye yenilirsen o zaman tehlike çanları başlar” ifadelerini kullandı.

“ICARDI BAZI KONULARDA ADAM DEĞİLMİŞ”

Son olarak Mauro Icardi’ye yüklenen Ahmet Çakar, "Mauro Icardi bazı konularda adam değilmiş. Osimhen sakatlandığı an uçağa atlayıp gelmeliydi. Tatilini uzattı ve kıtalararası uyku sorunu yaşayacak. Tüm bunlara rağmen Galatasaray'ın kadrosu sezonu domine edebilir" sözlerini sarf etti.