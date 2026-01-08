Arda Güler soyunma odası krizi çıkardı

Milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid’de soyuma odasında huzursuzluk yaşanıyor. Özellikle Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönüşü sonrası teknik direktör Xabi Alonso’nun oyun planında yaptığı değişiklikler, bazı futbolcular tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor.

ALONSO, ARDA GÜLER'İ GERİ PLANA İTTİ

El Nacional’in haberine göre, Bellingham’ın yeniden ilk 11’e yerleştirilmesi, takımın oyun düzenini bozdu.

Bazı futbolcular, Alonso’nun Bellingham’a yer açmak için sistemde yaptığı değişikliklerden rahatsız.

Özellikle Arda Güler’in hücum özgürlüğünü kaybettiği ve oyun kurucu rolünden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.

Arda’nın bu durumdan dolayı takımda haksızlık yapıldığını düşündüğü iddia edildi.

GERGİNLİK SOYUNMA ODASINA YANSIDI

İspanyol teknik adamın sürekli Bellingham ve Arda Güler arasında seçim yapmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Bu durumun soyunma odasında gerginlik yarattığı ve gözlerin Alonso’nun hangi isimden vazgeçeceğine çevrildiği ifade edildi.

Haberde durumdan rahatsız olan Arda Güler'in soyunma odasında memnuniyetsizliğini dillendirdiği vurgulandı.

Real Madrid'in soyunma odasında yaşanan krizin her geçen gün ülke basınında yer alması İspanyol devindeki sıkıntıyı gözler önüne serdi.

ARDA GÜLER ŞANS BULAMADI

Arda Güler son 5 maçta Real Madrid formasıyla sınırlı süreler bulmasına rağmen özellikle Real Betis karşılaşmasında yaptığı asistle öne çıktı.

Genel olarak son dönemde yedekten oyuna girerek katkı verdi, ancak süreleri kısa olduğu için performansı tartışma konusu oldu.