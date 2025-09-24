Okan Buruk'tan dev maç öncesi şaşırtan karar

Okan Buruk'tan dev maç öncesi şaşırtan karar
Süper Lig'de kayıpsız yoluna devam eden Galatasaray kritik bir viraja giriyor. Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş'la art arda karşılaşacak Sarı Kırmızılılarda Okan Buruk beklenmedik bir karara imza attı.

Galatasaray, sezonun en kritik virajına girerken teknik ekip ve yönetim, tam konsantrasyon için düğmeye bastı.
Son haftalarda artan eleştiriler ve Avrupa'da yaşanan moral bozucu sonuçlar sonrası sarı kırmızılı ekip, milli araya kadar izin yapmama kararı aldı.

Burhan Can Terzi’nin haberine göre, Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, takımın performansını yukarı çekmek adına radikal bir adım attı.

Okan Buruk'un talimatı üzerine Milli araya kadar hiçbir oyuncuya izin verilmeyecek. Bu süreçte antrenman temposu artırılacak, taktiksel çalışmalar yoğunlaştırılacak.

EN ZOR VİRAJ

Galatasaray’ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar sırasıyla Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanacak mücadele, sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte olarak görülüyor.

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktıİlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı

SÜPER LİG KAYIPSIZ

Her ne kadar Süper Lig’de ilk altı haftayı galibiyetle kapatmış olsa da Galatasaray’ın oyun kalitesi taraftarları ve yorumcuları tatmin etmiyor. Takımın sahadaki görüntüsü, beklentilerin gerisinde kalırken, Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik ağır yenilgi ve Almanya’daki taraftar tepkileri moralleri alt üst etti.

OKAN BURUK SIKI TUTUYOR

Teknik Direktör Okan Buruk’un, takım içindeki motivasyonu ve birlik duygusunu yeniden inşa etmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Oyuncularla birebir görüşmeler, takım içi toplantılar ve saha dışı destek programlarıyla Galatasaray, yeniden ayağa kalkmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

