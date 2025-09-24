İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı

Milli takımın ve Galatasaray'ın yıldızı İlkin Aydın'la ilgili ortaya skandal denilebilecek iddialar ortaya atıldı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etmiş, Dünya Şampiyonası'nda ikincilik nedeniyle kutlamıştı.

Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tek tek kutlamıştı.

İlkin Aydın "Bu seneki başarımızdan dolayı çok mutluyuz ve tabi ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizi dünya piyasasında bu kadar yukarıda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu sene finalde yaşadığımız ufak tecrübesizlik bize seneye başarıyla geri dönecek. Teşekkürler" demiş, Erdoğan da "Sağol" karşılığını vermişti.

İlkin Aydın hakkında Mehmet Cibara'dan açıklama geldi

Ancak buna rağmen skandal iddialar ortaya atılmış, İlkin Aydın'ın Erdoğan'a tavır yaptığı ileri sürülmüştü.

İddialar bununla da bitmedi. İlkin Aydın'ın Galatasaray'dan da milli takımdan da uzaklaştırılması gerektiğine dair skandal paylaşımlar geldi.

İLK CEVAP GALATASARAY'DAN

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ne Galatasaray'da, ne de milli takımda bu iddialar doğrultusunda bir karar alınmadığı belirtildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, "İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil.

"ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI"

İlkin Aydın çok iyi bir Galatasaraylı. Dolayısıyla daha evvelki konuşmalarında da söylediğim gibi, kendisi kalmak istiyorsa, mutluysa burada, biz otururuz, onlarla anlaşırız. İlkin de yaptığımız görüşmelerde son derece anlayışlı davranıyor. Biz de aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi.

Milli takımda da İlkin Aydın'ın oynamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

