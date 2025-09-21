Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?

Galatasaray'ın kaptanı, milli takımın yıldızı İlkin Aydın'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan yıldız oyuncuyla ilgili açıklama yaptı.

Cibara, şunları söyledi:

"İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil.

İlkin Aydın çok iyi bir Galatasaraylı. Dolayısıyla daha evvelki konuşmalarında da söylediğim gibi, kendisi kalmak istiyorsa, mutluysa burada, biz otururuz, onlarla anlaşırız.

İlkin de yaptığımız görüşmelerde son derece anlayışlı davranıyor. Biz de aynı anlayışla devam edeceğiz."

