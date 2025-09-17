İlkin Aydın'ın Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledikleri ortaya çıktı: Erdoğan cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan'ın tek tek tokalaştığı milli oyuncular daha sonra kısa birer konuşma yaptı.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, "Bizden önce erkek basketbol takımımız da buradaydı. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Devletimizin spora desteği, teşvik ediciliği sadece biz sporcular için değil aynı zamanda sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmemiz için çok değerli. Bizler milli sporcular olarak yeni nesile en iyi şekilde örnek olabilmek için bayrağımızı en yukarıya taşıyabilmek için mücadelemize devam edeceğiz. Destekleri için devletimize ve spor kulüplerimize ve bizi asla yalnız bırakmayan Türk halkına kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı okutmanın kendilerini de çok gururlandırdığını anlatan Cansu Özbay ise, "Sizin bu desteğiniz olmasa eminim ki bu kadar çok başarı elde edemezdik. Federasyonumuz aynı zamanda ve bakanlığımız da aynı şekilde bizleri hep destekledi. Bizim en büyük hedefimiz her zaman bir önceki seneden daha iyisini başarmak. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve size bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN: ÇOK MUTLUYUZ

Milli takımın yıldızlarından İlkin Aydın ise, "Bu seneki başarımızdan dolayı çok mutluyuz ve tabi ki daha iyisini yapmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizi dünya piyasasında bu kadar yukarıda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu sene finalde yaşadığımız ufak tecrübesizlik bize seneye başarıyla geri dönecek. Teşekkürler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sağol" karşılığını verdi. Erdoğan, Türkiye'de yapılacak finalde tereddütsüz şampiyon olunacağına inandığını da vurguladı.