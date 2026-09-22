Okan Buruk'a Uğurcan Çakır isyanı: Hep yenildin

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı farklı mağlubiyet sonrası spor yorumcusu Levent Tüzemen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Tecrübeli yorumcu, karşılaşmanın ardından eleştirilerinin odağına teknik direktör Okan Buruk'u yerleştirirken, özellikle Uğurcan Çakır tercihini sorguladı ve çok sert ifadeler kullandı.

"ASIL SORGULANMASI GEREKEN OKAN BURUK"

Trabzonspor karşısında ortaya çıkan sonucun ardından değerlendirmelerde bulunan Tüzemen, yaşanan mağlubiyetin ardından sadece yönetimin değil, teknik heyetin de eleştirilmesi gerektiğini savundu.

Deneyimli yorumcu, takımın saha içindeki tercihleri ve maç planı konusunda Okan Buruk'un ciddi hatalar yaptığını öne sürdü.

UĞURCAN ÇAKIR İSYANI

Tüzemen'in en dikkat çeken eleştirisi ise kaleci tercihi üzerine oldu. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Akyazı'da oynatılmasının yanlış bir karar olduğunu savunan yorumcu, Trabzonspor ile özdeşleşen bir ismin eski takımına karşı deplasmanda zorlandığını ifade etti ve şunları söyledi:

Ne diye Uğurcan'ı oynatıyorsun? Oynattığın her Trabzon maçında yenildin, hatta fark yedin, yine ders almıyorsun. Jankat ikinci kalecin, koy Jankat'ı kaleye.

Uğurcan Trabzon'u şampiyon yapmış, burada başarılı olmuş bir adam. Şimdi herkes tepki koyuyor. Trabzon'da başka forma ile oynamasını istemiyorlar. Onu burada oynatmıyorlar. Avrupa'da oynat. İstanbul'da oynat. Trabzon'da oynatma. Uğurcan Trabzon'daki ortamdan çok etkileniyor. Okan hariç, bunu da performansından herkes görüyor.

Tüzemen'in sözleri, özellikle Uğurcan Çakır'ın performansı ve Okan Buruk'un kadro tercihleri üzerinden futbol kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından Galatasaray cephesinde teknik heyetin tercihleri ve oyuncu performansları tartışılmaya devam ederken, Levent Tüzemen'in Uğurcan Çakır hakkındaki değerlendirmeleri spor gündeminde geniş yankı uyandırdı.