Okan Buruk'a ağır suçlama: Resmi yazı yollandı

Porto, Okan Buruk'un sözleri nedeniyle Galatasaray'a yazı göndererek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Diego Costa transferine dair konuşan teknik direktör Okan Buruk, Porto’nun oyuncu için 45 milyon euro istediğini dile getirmişti.

PORTO’DAN OKAN BURUK’A TEPKİ

Okan Buruk’un sözleri Portekiz’de gündem olurken Porto’da ise rahatsızlık yarattı. A Bola’da yer alan habere göre Portekiz ekibi, Galatasaray’a resmi yazı yolladı.

“KULÜBÜN İYİ İSMİNİ ZEDELEDİ”

Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

