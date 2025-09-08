Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber: Son durumu belli oldu

Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber: Son durumu belli oldu
Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maça ilk 11’de başlayan Victor Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber geldi.

VICTOR OSIMHEN SAKATLANDI

Karşılaşmanın 36. dakikasında yerde kalan Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçtan sonra Osimhen’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ayak bileğinde ağrı hissettiği ifade edildi.

ÖZEL UÇAK YOLLANDI

Galatasaray yönetimi, oyuncuyu İstanbul’a getirmek için özel uçak yollarken son durumu da belli oldu.

osimhen-sakatlik.webp
Osimhen'in sakatlık anı

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

İlk gelen bilgilere göre bileğinden sakatlık yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray’ın Eyüpspor’a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE YETİŞEMEYEBİLİR

Nijeryalı golcünün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçında da forma giyememe ihtimali bulunuyor.

3 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maça çıkan Victor Osimhen, 2 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

