Almanya'dan Galatasaray'a karaborsa uyarısı: Şampiyonlar Ligi öncesi açıklandı

Yayınlanma:
Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, Galatasaray taraftarını karaborsa bilet konusunda uyardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt’ta karaborsa bile bilet tartışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TARAFTARINA KARABORSA UYARISI

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, Galatasaraylı taraftarları karaborsadan bilet almaması konusunda uyardı.

Philipp Reschke açıklamasında “Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler. Bu yüzden bu işten uzak durmak en iyisi. İkinci uyarı ise, hızlı kazanmak için bu platformlarda biletlerini satanlara yönelik. Karaborsa konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuzun yardımıyla pazarı tarıyoruz. Satıcılar uyarılıyor, sunulan biletler iptal ediliyor. Sezonluk bilet sahipleri söz konusu ise, sezonluk bilet iptal ediliyor! Aşırı cüretkar durumlarda üyelerin kulüp üyelikleri de iptal edilebiliyor” sözlerini sarf etti.

EINTRACHT FRANKFURT – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

