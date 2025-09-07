Fenerbahçe'ye giderse Galatasaray kazanacak

Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, göndermeye hazırlandığı Eyüp Aydın'ın sözleşmesine Fenerbahçe ve Beşiktaş için özel madde koydu.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından harekete geçen Galatasaray, yollarını ayırdığı futbolcuların sözleşmesine özel madde koymaya başladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL MADDE

Sarı-kırmızlıların Ukrayna Premier Ligi ekibi NK Veres Rivne'ye göndermeye hazırlandığı Eren Aydın’ın sözleşmesine Fenerbahçe ve Beşiktaş’a özel madde koyduğu ortaya çıktı.

eyup-aydin.jpeg
Eyüp Aydın için özel madde

100 MİLYON LİRA TAZMİNAT ALACAK

Kaya Temel'in haberine göre; Galatasaray, oyuncunun Fenerbahçe veya Beşiktaş’a transfer olması halinde 100 milyon TL kazanacağı bir madde ekledi.

103 DAKİKA SAHADA KALDI

Bayern Münih altyapısından transfer edilen Eyüp Aydın, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 4 maça çıktı. 103 dakika sahada kalan Eyüp Aydın, 1 gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

