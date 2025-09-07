Galatasaray'da İlkay Gündoğan kararı: Gelir gelmez yapacağını yaptı

Milli arada çalışmalarına devam eden Galatasaray’da yeni transferlerden İlkay Gündoğan da takıma katıldı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DURUMU TEKNİK EKİBİ SEVİNDİRDİ

Fiziksel durumunun iyi olduğu belirtilen yıldız futbolcunun, Galatasaray’a adapte olmakta da zorlanmadığı ifade edildi. Antrenmanlarda takım arkadaşlarına liderlik gösteren İlkay Gündoğan’ın bu durumu teknik ekibi sevindirdi.

OKAN BURUK İLK 11’DE ŞANS VERECEK

İlkay Gündoğan’ın performansından memnun kalan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un, Eyüpspor maçına ilk 11’de başlatması bekleniyor.

EYÜPSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor – Galatasaray mücadelesi, 14 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

TFF’YE BAŞVURU YAPILDI

Ancak maç öncesi TFF’ye başvuruda bulunan Galatasaray yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçını gerekçe göstererek Eyüpspor mücadelesinin 13 Eylül Cumartesi gününe alınmasını istedi



