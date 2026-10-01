Okan Buruk kararını verdi: Kulübede kalacak

Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından toparlanma arayışındaki sarı-kırmızılılar, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de sahasında ağırlayacağı rakibi mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.

MİLLİ OYUNCULAR OLMADAN HAZIRLIK

Cimbom, Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını milli görevdeki futbolcularından yoksun bir şekilde sürdürüyor. Bu eksikliğe rağmen teknik heyetin, karşılaşmada ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Kadronun geri kalanıyla devam eden çalışmalarda özellikle forvet hattındaki tercih merak konusu haline geldi.

DENİZ GÜL'DE BEKLENTİ KARŞILANMADI

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle son üç maçta forvet görevini üstlenen Deniz Gül'ün performansı, teknik direktör Okan Buruk'un beklentisinin altında kaldı. Genç oyuncunun gözden düşmesiyle birlikte, Kasımpaşa maçında forvette yıldız transfer Rafael Leao'nun ilk 11'de görev alması bekleniyor.

LEAO'NUN FORVET KARNESİ

Yavaş yavaş sahaya alışan ve ritim yakalamaya çalışan Portekizli yıldız, kariyerinde bu mevkide toplam 93 maça çıkarak 31 gol ve 8 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Geçen sezon İtalya Serie A'da Milan forması altında forvette 21 maça çıkan Leao, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist üretmişti. Bu istatistikler, teknik heyetin Portekizli yıldızı santrfor pozisyonunda değerlendirme kararında etkili olmuş görünüyor.

DENİZ GÜL'ÜN GALATASARAY MACERASI

Galatasaray, Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek amacıyla Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü 10 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplam 4 maçta süre buldu. 155 dakikalık oyun süresinde henüz gol veya asist üretemeyen genç oyuncu, bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

Deniz Gül'ün Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli olduğu belirtiliyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri de transfer bedeliyle aynı seviyede, 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

GENÇ OYUNCU İÇİN KRİTİK DÖNEM

Yüksek bir bonservis bedeliyle transfer edilen ve uzun soluklu bir sözleşmeye imza atan bir oyuncunun ilk sezonunda beklenen performansı gösterememesi, hem teknik heyet hem de oyuncu açısından hassas bir süreç yönetimi gerektiriyor. Deniz Gül'ün kulübede geçireceği süre, hem kendi adaptasyon sürecini tamamlaması hem de rekabetin artmasıyla birlikte motivasyonunu yeniden yükseltmesi açısından belirleyici olabilir.