Neymar Brezilya'yı da karıştırdı: Muhabire küfür etti

Neymar Brezilya'yı da karıştırdı: Muhabire küfür etti
Yayınlanma:
Brezilyalı yıldız Neymar, hakkında kendisini oyundan aldığı için tepki gösterdiği teknik direktörünü arayıp özür dilediği yönündeki iddiayı yalanladı, haberi yapan gazeteciye küfür etti.

Brezilyalı süperstar Neymar, teknik direktörünü arayıp oyundan alınmasının ardından verdiği tepki nedeniyle özür dilediği iddialarını şiddetli bir şekilde yalanladı.

Santos'un Flamengo'ya 3-2 yenildiği maçın ardından zor günler geçiren yıldız oyuncu, sosyal medyada haberi yapan muhabire küfür etti.

GAZETECİYE KÜFÜR ETTİ

Olay, Brezilya spor kanalı Globo Esporte'nin, Neymar'ın oyundan alınması sonrası menajeri Juan Pablo Vojvoda'yı arayarak özür dilediğini iddia etmesiyle başladı. Neymar, bu haberi sosyal medya hesabından yorumlayarak, "... bir gazetecinin uydurduğu başka bir yalan!!!" ifadelerini kullandı ve telefon görüşmesi iddialarını tamamen yalanladı.

Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!Neymar iş insanı ölünce 1 milyar dolar kazanacak!

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Neymar, Flamengo maçındaki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyol gazetesi Diario AS, Brezilyalı oyuncuyu "yavaş ve ritimden yoksun" olarak nitelendirmiş ve Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için büyük mücadele vermesi gerekeceği uyarısında bulunmuştu. Neymar, Santos'ta geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı.

Neymar'a kafa tutan hakem Fenerbahçe maçına atandıNeymar'a kafa tutan hakem Fenerbahçe maçına atandı

KULÜPTEN DESTEK MESAJI

Santos futbol direktörü Alexandre Mattos, Neymar'a açık destek verdi. Instagram hesabından paylaştığı uzun mesajda, "Dahiler yanlış anlaşılır, insanlık tarihinde bu hep böyle olmuştur" diyen Mattos, "Seni yenmeye çalışıyorlar, başaramıyorlar. Her zaman seninleyim!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Spor
Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü
Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0