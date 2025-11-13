Neymar Brezilya'yı da karıştırdı: Muhabire küfür etti

Brezilyalı süperstar Neymar, teknik direktörünü arayıp oyundan alınmasının ardından verdiği tepki nedeniyle özür dilediği iddialarını şiddetli bir şekilde yalanladı.

Santos'un Flamengo'ya 3-2 yenildiği maçın ardından zor günler geçiren yıldız oyuncu, sosyal medyada haberi yapan muhabire küfür etti.

GAZETECİYE KÜFÜR ETTİ

Olay, Brezilya spor kanalı Globo Esporte'nin, Neymar'ın oyundan alınması sonrası menajeri Juan Pablo Vojvoda'yı arayarak özür dilediğini iddia etmesiyle başladı. Neymar, bu haberi sosyal medya hesabından yorumlayarak, "... bir gazetecinin uydurduğu başka bir yalan!!!" ifadelerini kullandı ve telefon görüşmesi iddialarını tamamen yalanladı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Neymar, Flamengo maçındaki performansı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyol gazetesi Diario AS, Brezilyalı oyuncuyu "yavaş ve ritimden yoksun" olarak nitelendirmiş ve Dünya Kupası kadrosuna girebilmesi için büyük mücadele vermesi gerekeceği uyarısında bulunmuştu. Neymar, Santos'ta geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı.

KULÜPTEN DESTEK MESAJI

Santos futbol direktörü Alexandre Mattos, Neymar'a açık destek verdi. Instagram hesabından paylaştığı uzun mesajda, "Dahiler yanlış anlaşılır, insanlık tarihinde bu hep böyle olmuştur" diyen Mattos, "Seni yenmeye çalışıyorlar, başaramıyorlar. Her zaman seninleyim!" ifadelerini kullandı.