Neymar'a kafa tutan hakem Fenerbahçe maçına atandı

Avrupa futbolu onu “yıldızlara boyun eğmeyen hakem” olarak tanıyor. Fransa’nın taşrasından çıkıp UEFA’nın büyük sahnelerine uzanan Jerome Brisard, şimdi Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

1986 doğumlu Brisard, Ligue 2’den başladı, kısa sürede Ligue 1’in en genç ve sert tavırlı hakemlerinden biri oldu. 2018’de FIFA kokartını taktı, 2020’de Fransa Lig Kupası finalini yönetti.

“NEYMAR’A KAFA TUTAN HAKEM”

Şubat 2020’de PSG–Montpellier maçında Neymar’a “rakibe saygısızlık” diye sarı kart çıkararak futbol dünyasını şaşırttı. Neymar’ın itirazlarına karşı geri adım atmadı. O günden sonra adı “Neymar’a kafa tutan hakem” olarak anıldı.

Jerome Brisard

DERBİDE 14 SARI 5 KIRMIZI KART

PSG–Marsilya derbisinde 14 sarı, 5 kırmızı kart çıkardı. Eleştirilse de, federasyon arkasında durdu. Otoritesini yıldızlara değil, kurallara dayandıran bir isim.

GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINDA

Şimdi gözler, Fenerbahçe’nin Avrupa yolculuğunda Dinamo Zagreb karşılaşmasına çevrildi. Maçın hakemi Brisard, yıldız futbolcuların baskısına boyun eğmeyen tavrıyla tanınıyor.

Düdük onun elinde, kararları yine tartışılacak.

