Sinan Engin'den Fenerbahçelileri korkutacak iddia: Biter bitmez açıkladı

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Hafta içerisinde oynanan Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe’nin bir beraberlik daha alması moralleri bozdu.

“TEDESCO İLE FALAN BU İŞ OLMAZ”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Tedesco’ya yönelik eleştirilerde bulundu. Tedesco açıklamasında "Tedesco ile falan bu iş olmaz. Yazık, günah. 5-6 hafta sonra konuşacak bir şey bulamayacağız" sözlerini sarf etti.

“GALATASARAY 13-14 PUAN FARK ATACAK”

Galatasaray’ın gidişatı için de konuşan Sinan Engin, "Galatasaray 13-14 puan fark atacak. Galatasaray 3-4 tane maç kazansın farkla gidecek. Lig bitecek, biz burada lay lay lom yapacağız" ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 6 haftada 12 puan toplayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, Konyaspor karşısında galip gelmesi halinde Fenerbahçe ile farkı 6 puana çıkaracak.