Nefesler tutuldu: Marmaris Ultra Trail başlıyor

Türkiye’nin önde gelen doğa sporları etkinliklerinden Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında koşucularla buluşmaya hazırlanıyor.

Marmaris Ultra Trail, ’Maviden Yeşile Bir Yolculuk’ temasıyla 14, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde bu yıl yeniden koşulacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyon, bu sene yenilenen parkurlarıyla daha kapsamlı bir deneyim vadediyor.

100K parkuru, zorlu etapları ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken; geçen yılın en uzun etabı olan 78K, bu yıl yapılan revizyonla 70K olarak yeniden tasarlandı. Bu etaplara ek olarak 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden koşucuya katılım olanağı sunacak.

EŞSİZ ROTA

Katılımcılar, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi noktalardan geçerek yeniden denizle buluşacak.

Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşusu sona erdi: Ödüller sahiplerini buldu

Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta’nın ’Ormanın Gözleri’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek, orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Marmaris Ultra Trail, genç sporcuları da yarış heyecanına dahil ediyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen Çocuk Koşusu, 16 Kasım sabahı Atatürk Heykeli önünden start alacak. Kayıtlar sabah 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacak ve yarış 10.00’da start alacak.

