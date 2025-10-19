Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşusu sona erdi: Ödüller sahiplerini buldu

Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşusu sona erdi: Ödüller sahiplerini buldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Salomon Cappadocia Ultra Trail Koşusu tamamlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl 12'ncisi 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla yapılan yarışta, sporcular 19, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda koştu.

Organizasyonda 119 kilometrelik parkurda erkeklerde Rusya'dan Stanislav Sabokar birinci, Mustafa Dağdelen ikinci, İran'dan Hossein Niroomandi üçüncü olurken kadınlarda birinciliği Beyza Güzel, ikinciliği Güney Afrika'dan Naomi Bran, üçüncülüğü de Rusya'dan Olga Fedeneva elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareketToprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket

63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Kanada'dan Christian Meier, Oğuzhan Emre Singer ikinci, Rusya'dan Ivan Biriuzov üçüncü sırada yer alırken kadınlarda Rusya'dan Anastasiia Shpak birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, Litvanya'dan Sanita Roze üçüncü oldu.

38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Mestan Turhanen, ikinciliği Koray Het, üçüncülüğü ise İrem Can Ayaz elde ederken kadınlarda kadınlarda Rusya'dan Alena Topor birinci, Fatma Taş ikinci, Ekaterina Troshanova da üçüncü sırada yer aldı.

14 kilometrelik parkurda, erkeklerde Ekvador'dan Oscar Basantes birinci, Mustafa Araç ikinci, Enes Altıparmak üçüncü oldu, kadınlarda da Tülin Oktay liderliği, Selma Altundiş ikinciliği, Anna Kirdan da üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun tamamlanmasının ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende, dereceye giren sporculara ödülleri Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ile Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından takdim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket
Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı