Toprak Razgatlıoğlu'na rakibinden skandal hareket
2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya’da düzenlenen son etabındaki Superpole yarışı biterken, Toprak Razgatlıoğlu talihsiz bir an yaşadı. Yarışın kritik bölümünde, en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın çarpması sonucu dengesini kaybeden Toprak, pistin dışına çıkarak yarışa devam edemedi.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci sıradan başladığı 10 turluk Superpole yarışında, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçtikten sonra Bulega'nın çarpmasıyla kaza geçirdi.

TOPRAK PUAN ALAMADI

Pist dışına çıkan Toprak'ın sağlık durumunda bir sıkıntı olmazken, Toprak bu yarıştan puan alamadı.

Kaza nedeniyle Bulega'ya yarış içinde sadece uzun tur cezası verilirken, konuyla ilgili ROKiT BMW Motorrad takımının şikayetçi olacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jerez'de Superpole yarışını Bulega birinci, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, İtalyan motosikletçi Andrea Iannone de üçüncü sırada bitirdi.

BULEGA'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak için ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan yarışseverler, Bulega'ya da uzun süre tepki gösterdi. Bulega, tepkiler sonucunda podyumdan kısa sürede inmek zorunda kaldı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki Superpole yarışını 13. sırada tamamladı.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda genel klasmanda 600 puanla Toprak birinci sıradaki yerini korurken, 578 puana ulaşan Bulega ikinci sırada, Bautista da 317 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

2025 Dünya şampiyonluğu yolunda Toprak, bugün saat 15.00'te başlayacak sezonun son ana yarışı öncesinde en yakın rakibine karşı 22 puanla avantajlı bulunuyor. Toprak, son yarışta rakibinden 3 puandan fazla kazanabilirse 2025 dünya şampiyonluğunu da alacak ve 3. kez dünya şampiyonu olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

