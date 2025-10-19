Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi açıklandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çavuş yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Ligde namağlup üç takımdan birisi olan Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise 3 puanla 18. sırada bulunuyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi belli oldu.

VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

AVAR'da ise Hakan Yemişken, AVAR2 olarak da Sinan Dereci görev yapacak.

Günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri şu şekilde:

14.30 Kayserispor - Samsunspor: Eren Özyemişçioğlu

17.00 Alanyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Özgür Yankaya

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

