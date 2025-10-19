Beşiktaş yeni divan kurulu başkanını seçiyor: Oy kullanma işlemi başladı

Beşiktaş yeni divan kurulu başkanını seçiyor: Oy kullanma işlemi başladı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı.

SAAT 10.30'DA BAŞLADI

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki başkanlık kurulu toplantısına saat 10.30'da start verildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yapacağı divan başkanlık kurulu toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışacak.

Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladıVolkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı

Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Beş adayın yarışacağı divan başkanlık seçiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmasına geçildi.

Seçimde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı
Deniz Çoban: Pozisyonun devamı penaltı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi