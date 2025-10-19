Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı

Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i yendi ve yoluna namağlup devam etti. Volkan Demirel, rakiplerin Galatasaray'dan nasıl puan alacaklarına dair açıklama yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 25 yaptı ve yoluna namağlup olarak devam etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Başakşehir-Galatasaray maçını NOW Spor'da değerlendirdi.

''RAKİBİ YIĞDIĞI BİR MAÇ DEĞİLDİ''

Galatasaray'ın iyi oynamamasına rağmen 3 puanı aldığını belirten Demirel, "Rakibi yığdığı, oyunu kontrol altına aldığı bir maç değildi" dedi.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirlediFenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi

''GALATASARAY'A KARŞI VARLIK GÖSTEREMEDİ''

Başakşehir'in etkisiz bir oyun oynadığını aktaran Demirel, "Başakşehir'in kadro yapısı, maçın orada olması ve Galatasaray'ın rotasyonlu bir kadro çıkması nedeniyle "Galatasaray sorun yaşar mı?" diye düşündüm ama Başakşehir, Galatasaray'a karşı bir varlık gösteremedi. Başakşehir bugün biraz daha puan alma oyununu oynadı gibi geldi" ifadelerini kullandı.

''ÇOK FARKLI ŞEYLER OLABİLİR''

Volkan Demirel, Galatasaray'ın fikstürü ile ilgili, "Galatasaray önümüzdeki iki haftada içeride oynuyor. Kocaeli'ye gidiyor. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe... 5 haftada çok farklı şeyler olabilir" yorumunu yaptı.

''İLKAY FUTBOLU BİLİYOR''

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan için konuşan Demirel, "İlkay futbolu biliyor. Hem sahadaki olgun davranışlarıyla hem de saha dışındaki röportajda demeçleriyle futbolu kafa yorduğunu, futbolu düşündüğünü hepimize hissettiriyor. Bu açık, belli" dedi.

GALATASARAY'DAN PUAN ALMANIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü verdi.

Demirel'in sözleri şu şekilde:

"Kompakt bir oyun, Galatasaray'ı çok bozan bir oyun. Ben bunu geçmişte çok dile getirdim. Galatasaray ne zaman uzun topa dönse top kayıpları fazlalaşıyor. Bunun örnekleri var.

Kompakt bir oyunla Galatasaray'dan puan alma şansın yüksek. Hele kendi sahanda oynuyorsan. Kompakt oyunla birlikte teması sokarsan Galatasaray'dan puan almak olabilecek bir durum bence."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu