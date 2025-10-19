Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'de konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 25 yaptı ve yoluna namağlup olarak devam etti.

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Başakşehir-Galatasaray maçını NOW Spor'da değerlendirdi.

''RAKİBİ YIĞDIĞI BİR MAÇ DEĞİLDİ''

Galatasaray'ın iyi oynamamasına rağmen 3 puanı aldığını belirten Demirel, "Rakibi yığdığı, oyunu kontrol altına aldığı bir maç değildi" dedi.

''GALATASARAY'A KARŞI VARLIK GÖSTEREMEDİ''

Başakşehir'in etkisiz bir oyun oynadığını aktaran Demirel, "Başakşehir'in kadro yapısı, maçın orada olması ve Galatasaray'ın rotasyonlu bir kadro çıkması nedeniyle "Galatasaray sorun yaşar mı?" diye düşündüm ama Başakşehir, Galatasaray'a karşı bir varlık gösteremedi. Başakşehir bugün biraz daha puan alma oyununu oynadı gibi geldi" ifadelerini kullandı.

''ÇOK FARKLI ŞEYLER OLABİLİR''

Volkan Demirel, Galatasaray'ın fikstürü ile ilgili, "Galatasaray önümüzdeki iki haftada içeride oynuyor. Kocaeli'ye gidiyor. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe... 5 haftada çok farklı şeyler olabilir" yorumunu yaptı.

''İLKAY FUTBOLU BİLİYOR''

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan için konuşan Demirel, "İlkay futbolu biliyor. Hem sahadaki olgun davranışlarıyla hem de saha dışındaki röportajda demeçleriyle futbolu kafa yorduğunu, futbolu düşündüğünü hepimize hissettiriyor. Bu açık, belli" dedi.

GALATASARAY'DAN PUAN ALMANIN FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü verdi.

Demirel'in sözleri şu şekilde: