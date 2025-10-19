Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
HAKEM ALİ ŞANSALAN
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çavuş yapacak.
FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemiyor ve kazanmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, 8 maçta aldığı 16 puanla 4. sırada yer alıyor.
KARAGÜMRÜK SADECE 1 KEZ KAZANDI
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de sadece 1 galibiyet aldı ve diğer 7 maçını kaybetti.
Marcel Licka'nın öğrencileri, 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri.
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Muhammed, Ugrekhelidze, Balkovec, Johnson, Doh, Tiago, Berkay, Larsson, Gray.