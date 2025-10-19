Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli güreşçiler,Sırbistan'da yarın başlayacak Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Leroy Sane attığı 2 golün ardından açıkladıLeroy Sane attığı 2 golün ardından açıkladı

Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

- Grekoromen

55 kilo: Şervan Çınar

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Eren Ülkü

77 kilo: Müslim Barga

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Samet Yaldıran

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

- Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Sıla Aykul

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyzanur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

- Serbest stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: Muhammed Halit Özmuş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Volkan Demirel Galatasaray'dan nasıl puan alınacağını açıkladı
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu
Nahit Eren Amedspor'un başkanı oldu: Narin davasında gündem olmuştu