Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası başlıyor
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 20-27 Ekim tarihlerinde Novi Sad kentinde düzenlenecek organizasyon grekoromen, kadınlar ve serbest stilde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Leroy Sane attığı 2 golün ardından açıkladı
Millilerin tüm sıkletlerde madalya mücadelesi vereceği şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
- Grekoromen
55 kilo: Şervan Çınar
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Servet Angi
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Eren Ülkü
77 kilo: Müslim Barga
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Samet Yaldıran
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
- Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Sıla Aykul
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyzanur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
- Serbest stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: Muhammed Halit Özmuş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: İbrahim Benekli
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl