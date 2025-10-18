Leroy Sane attığı 2 golün ardından açıkladı

Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Galatasaray, Leroy Sane’nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

“MAÇ GENELİNDE İYİ OYNADIK”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Leroy Sane, "Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık” dedi.

“BİZİM İÇİN İTİCİ GÜÇ OLUYOR”

Taraftarlara teşekkür eden Leroy Sane, "Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA BİRLİKTEYİZ”

İlkay Gündoğan ile ilişkisi için de konuşan Leroy Sane, "İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.