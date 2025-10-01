Mustafa Denizli Osimhen'i kıyasladı

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Liverpool - Galatasaray maçını değerlendirirken gün yaratan açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Osimhen sözleri ise gündem oldu.

Denizli, HT Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

- Bu 3 puan, Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi.

- Okan Buruk harika tercihler yaptı. Tercihler gerçekten harikaydı.

- Başta Okan Buruk'u, ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım.

- Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu, sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında.

- Galatasaray, ligdeki Galatasaray'dan 3 gömlek daha üstündü. Ligdeki Galatasaray'dan eser yoktu.

- Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir. Çok ciddi 3 puan. Çünkü kime karşı kazanıldığı önemli.

"OSİMHEN 250 MİLYON EURO"

- Osimhen'in transferi çok uzun sürmüştü. O para verilir mi, verilmez mi diye tartışılmıştı? Ancak Liverpool'un transferlerini gördük.

"Galatasaray 5 yer diyenler nerede"

- Isak'a 145 milyon euro veren Liverpool'u görünce Galatasaray'ın Osimhen'e 250 milyon euro falan vermesi lazım. Ekitike 95 milyon ve Wirt 125 milyon euro. Muazzam rakamlar.