Milli yıldız sakatlandı: Maça devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta talihsiz bir olay yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI

Maçın henüz ilk dakikalarında şanssız bir sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, maça devam edemedi ve 11. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

INTER'DE İKİNCİ SAKATLIK!

Hakan'ın ardından Acerbi de sakatlandı ve o da maça devam edemedi.

31. dakikada Acerbi, yerini Bisseck'e bıraktı.

INTER'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ FORM DURUMU

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 yenilgi yaşadı.

Cristian Chivu'nun öğrencileri, 12 puan toplamayı başardı.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Borussia Dortmund ile de mücadele edecek.