"Galatasaray 5 yer diyenler nerede"

Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından spor yazarı Levent Tüzemen, maç öncesi sarı-kırmızılı ekibin farklı mağlup olacağını öne sürenlere sert sözlerle yüklendi.

Sabah gazetesindeki köşe yazısında Tüzemen, Galatasaray’ın sahadaki disiplinli duruşunu ve oyuncuların özverili performansını övgüyle değerlendirdi.

Tüzemen, kaleci Uğurcan’dan başlayarak Osimhen’e kadar tüm oyuncuların görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı. Liverpool’a yalnızca bir net pozisyon şansı tanındığını belirten deneyimli yazar, savunma hattının kusursuz oynadığını ifade etti.

Singo’yu “takımın enerji küpü” olarak tanımlayan Tüzemen, oyuncunun mücadele gücüne dikkat çekti ve "Tekmeye kafasını soktu" dedi.

Barış Alper’in Liverpool savunmasıyla adeta savaştığını belirten Tüzemen, penaltı pozisyonunda Szoboszlai’ye attığı çalımı “akıllıca” olarak nitelendirdi. Ünlü futbol yorumcusu İlkay Gündoğan’ın orta sahaya “akıl kattığını”, Torreira’nın ise “ahtapot gibi” her yere yetiştiğini yazdı.

Tüzemen yazısını şu sözlerle noktaladı: