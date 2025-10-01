Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek

Galatasaray, 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimeti sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir galibiyete imza attı.

Sarı Kırmızılılar İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek Devler Ligi'nde gecenin en büyük sürprizine imza attı.

Karşılamanın ardından Liverpool futbolcuları RAMS Park'taki atmosfere dikkat çekerken İngiliz basınından çarpıcı bir iddiada geldi.

Hacıosmanoğlu haklı çıktı: Alay konusu olmuştu

İNGİLİZLERDEN ŞOK İDDİA

İngiliz spor medyasının önde gelen kaynaklarından Sport Bible, Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında tribünlerde açılan Filistin destekli pankartlar nedeniyle kulübün disiplin cezası alacağını yazdı.

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

Maç sırasında Sarı - Kırmızılı taraftarların taşıdığı pankartlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İngiliz basınına göre “İnsanlık Gazze’de Vicdanını Yitirdi”, “#GazaBebekleriYaşasın”, “Filistin Soykırımı” ve “Filistin’i Özgürleştirin” gibi mesajlar, UEFA’nın disiplin yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alındı.

UEFA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Sport Bible, UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16(2)(e) maddesine atıfta bulunarak, kulüplerin taraftarlarının spor etkinliklerinde “siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikteki kışkırtıcı mesajlar” içeren pankart, bayrak ve tezahüratlardan sorumlu tutulduğunu hatırlattı.

DAHA ÖNCE ÖRNEKLERİ VAR

UEFA’nın benzer bir durumda 2023 yılında İskoçya temsilcisi Celtic’e, Şampiyonlar Ligi maçında Filistin bayrakları açıldığı gerekçesiyle 17 bin 500 avro para cezası verdiği biliniyor.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

UEFA tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, UEFA’nın Galatasaray’a yönelik olası yaptırımı sonrası Sarı Kırmızılı kulübün itirazda bulunacağı öğrenildi.