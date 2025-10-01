Hacıosmanoğlu haklı çıktı: Alay konusu olmuştu

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’u İstanbul’da mağlup ederek hem sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü hem de tarihsel üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kura sonrası yaptığı “Liverpool eski Liverpool değil” açıklaması sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaraylıları şoke eden açıklama

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLMUŞTU

28 Ağustos’ta gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray, Premier Lig şampiyonu Liverpool ile aynı gruba düştüğünde birçok futbolsever bu eşleşmeyi zorlu olarak değerlendirmişti. Ancak TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kurayı olumlu bulmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına ben inanıyorum.

1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi.

Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil.

Hacıosmanoğlu açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok taraftar dünya devi Liverpool'un yaptığı transferleri hatırlatarak Hacıosmanoğlu'nu eleştirmişti. Gündem olan açıklamalar sonrası Hacıosmanoğlu sosyal medyada alay konusu olmuştu.

"İSTANBUL'DA YIKILDILAR"

Premier Lig’e etkileyici bir başlangıç yapan Liverpool, altı maçlık galibiyet serisinin ardından Crystal Palace’a 2-1 mağlup olmuştu. Bu moral bozukluğuyla İstanbul’a gelen “Kırmızılar”, Galatasaray karşısında etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Osimhen’in penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İŞTE GÜNDEM YARATAN O SÖZLER:

HACIOSMANOĞLU'NA GÖNDERME

Bu sonuçla Galatasaray, resmi maçlardaki iç saha yenilmezlik serisini 28’e çıkardı. Sosyal medyada ise taraftarlar, Liverpool’un çaresiz görüntüsünü Hacıosmanoğlu’nun sözleriyle yorumladı: