Herhalde Hacıosmanoğlu'nu duydular: Galatasaray'ın rakibi transfer rekoru kırdı

Yayınlanma:
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool, transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Liverpool ile ilgili açıklamasıyla gündem olmuştu.

İngiltere devi Liverpool, transfer dönemi bitmeden 2 büyük transferi yetiştirmek için büyük çaba veriyor.

isak.jpg
Alexander Isak

ISAK ADIM ADIM LIVERPOOL’A

Liverpool, Newcastle United’da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Alexander Isak’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Newcastle ile anlaşma sağlayan Liverpool, 25 yaşındaki golcü için 150 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

guehi.jpg
Marc Guehi

DİĞER HEDEF GUEHI

Ayrıca Liverpool, savunmasını Crystal Palace forması giyen Marc Guehi’yi transfer etmek istiyor.

Crystal Palace’ın son şartlarını kabul eden Liverpool’un transferi 46 milyon euroya bitirmesi bekleniyor.

340 MİLYON EURO HARCADILAR

Yaz transfer döneminde en çok parayı harcayan Liverpool, Wirtz ve Ekitike gibi isimleri kadrosuna kattı ve söz konusu transferler için kasasından 340 milyon euro çıktı.

Luis Diaz ve Darwin Nunez olmak üzere yaptığı satışlardan ise 276 milyon euro bonservis bedeli kazandı.

HACIOSMANOĞLU ‘ESKİ LIVERPOOL DEĞİL’ DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kurası sonrası yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig’de 10 puan farkla şampiyon olan ve kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunan Liverpool için, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum. Birinci torbadan bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama onlar da eski gücünde değil" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

