Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaraylıları şoke eden açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirirken, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından TRT Spor'a rakipleri değerlendiren Hacıosmanoğlu'nun özellikle Liverpool'la ilgili sözleri şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon Premier Lig'de 10 puan farkla şampiyon olan, bu sezona ise 2'de 2 yaparak başlayan ve kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Liverpool için Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum. Birinci torbadan bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama onlar da eski gücünde değil" iddiasında bulundu.

Manchester City, Atletico Madrid gibi takımlara ise hiç değinmeyen Hacıosmanoğlu, "Bana göre güzel bir kura çekildi. Dördüncü torbada Türk takımlarının olması insanın içini acıtıyor. Ancak Galatasaray, ikinci ve üçüncü torbadaki birçok takımdan daha güçlü ve iyi. Galatasaray'ın son 16'ya kalacağına inanıyorum. Ancak bu kadroyla son 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum" diye konuştu.