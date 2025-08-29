Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaraylıları şoke eden açıklama

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaraylıları şoke eden açıklama
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirirken, çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirirken, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından TRT Spor'a rakipleri değerlendiren Hacıosmanoğlu'nun özellikle Liverpool'la ilgili sözleri şaşkınlık yarattı.

Geçen sezon Premier Lig'de 10 puan farkla şampiyon olan, bu sezona ise 2'de 2 yaparak başlayan ve kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları bulunduran Liverpool için Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Üst tura çıkacağına inanıyorum. Birinci torbadan bizim tabirimizle 'Deve dişi' gibi takımların hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama onlar da eski gücünde değil" iddiasında bulundu.

Manchester City, Atletico Madrid gibi takımlara ise hiç değinmeyen Hacıosmanoğlu, "Bana göre güzel bir kura çekildi. Dördüncü torbada Türk takımlarının olması insanın içini acıtıyor. Ancak Galatasaray, ikinci ve üçüncü torbadaki birçok takımdan daha güçlü ve iyi. Galatasaray'ın son 16'ya kalacağına inanıyorum. Ancak bu kadroyla son 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Serdal Adalı görüşecek: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor
Serdal Adalı görüşecek: Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor
Beşiktaş Solskjaer'in görevine son verdi
Beşiktaş Solskjaer'in görevine son verdi