Galatasaray Fransa'da kayıp: Monaco karşısında istediğini bulamadı

Galatasaray Fransa'da kayıp: Monaco karşısında istediğini bulamadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. Haftasında Galatasaray, Monaco deplasmanına çıktı.

GALATASARAY FRANSA’DA KAYIP

Temsilcimiz, Stade Louis-ll’de oynanan maçı 1-0 kaybetti.

Monaco’ya galibiyeti getiren golü 68. Dakikada Balogun kaydetti.

Ayrıca ev sahibinde Zakaria, 50. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli yıldız sakatlandı: Maça devam edemediMilli yıldız sakatlandı: Maça devam edemedi

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI

Galatasaray’da milli kaleci Uğurcan Çakır, 67. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi.

Uğurcan yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, 9 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 17. sıraya geriledi.

Monaco ise 9 puanla 18. sıraya yükseldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.

16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.

19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.

24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.

34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Spor
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Milli yıldız sakatlandı: Maça devam edemedi
Milli yıldız sakatlandı: Maça devam edemedi