Mustafa Çulcu Halil Umut Meler'in derbide ne yapacağını açıkladı: UEFA izleyecek

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi yarın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Dev maça MHK (Merkez Hakem Kurulu) Halil Umut Meler'i atadı.

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Meler'in derbiye atanmasını değerlendirirken, maçı UEFA'nın da izleyeceğini açıkladı.

"MHK MACERAYA GİRMEDİ"

Çulcu, Sabah'taki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Halil Umut Meler ataması beni şaşırtmadı. Beklenen bir durumdu. MHK maceraya gitmedi, doğruyu buldu. Lig başladığından bu yana son 3 haftalık süreçte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hakem hatalarından çok çekti.

Yüksek hedefler var, kaliteli transferler yapılıyor, futbol ekonomisi yükseliyor ancak hakemler bu kalite ve yükselişe karşılık veremiyor. Oynanan futbola ayak uyduramıyorlar.

İdari olarak düşük seviyede VAR'ların gelmesiyle de daha büyük hatalar zirve yaptı. Bu maç risk alınıp, genç bir hakem atayalım maçı değil.

Bu derbi, UEFA seviyesinde bir hakemin yönetmesi gereken bir karşılaşmaydı.

Halil Umut Meler ismi son derece doğru. Meler, bu sezon UEFA'da Thun-Lech Poznan maçı yönetti ardından ligde son Başakşehir-Kasımpaşa sınavında çok formdaydı. 61 dakika topu oyunda tuttu ve bu yüksek bir rakam olarak kayıtlara geçti.

Sezona formda başladı. Kendisi için de köprüden önceki son çıkış bu. Bir kaliteli hakem, Elit Kategoride ama bir düşüş yaşadı.

Dipten yeniden zirveye çıkması için bu derbi önemli. UEFA da bu maçı izleyecek. Göstereceği performans yeniden onu Avrupa Şampiyonası'na taşımalı."