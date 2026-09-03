Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika! Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
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Son dakika!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan derbi, saat 20.00'de başlayacak.
Derbi beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kritik derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:
4 Eylül Cuma:
- 20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
5 Eylül Cumartesi:
- 17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor: Yasin Kol
- 20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Eylül Pazar:
- 17.00 Kasımpaşa - Amedspor: Oğuzhan Çakır
- 17.00 Çorum FK - Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
- 20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
- 20.00 Kocaelispor - Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
7 Eylül Pazartesi:
- 20.00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi