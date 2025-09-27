Muğlaspor kritik viraja tedirgin girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Muğlaspor, 6. hafta mücadelesinde İnegölspor’a konuk olacak. Bucaspor 1928 ve Kepezspor karşısında elde edilen zaferlerle zirve yarışına ortak olan Ege temsilcisi, seriyi sürdürerek liderlik hattına yaklaşmayı hedefliyor.

Karşıyaka'dan dikkat çeken üçleme

Maç detayları:

Stat: İnegöl İlçe Stadı

Saat: 16.00

Hakem: Yunus Emre Çiftçi

DURMUŞ TEMKİNLİ KONUŞTU

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada rakibin gücüne dikkat çekti ve temkinli konuştu:

Rakibimiz İnegölspor da üst sıralarda yer alıyor.

Zorlu bir deplasman olacak.

Ancak biz seriyi sürdürüp zirveye iyice yaklaşmayı hedefliyoruz.

Her iki takım da puan tablosunda üst sıraları hedeflerken, bu karşılaşma hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor.