Bahis skandalında Hacıosmanoğlu gerçeği: İsyan etti

Bahis skandalında Hacıosmanoğlu gerçeği: İsyan etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Futbolu sarsan bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah yeniden harekete geçti. Aralarında Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkilere gazeteci Ahmet Selim Kul isyan etti. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbolda Bahis Soruşturmaları” kapsamında aralarında ünlü isimlerin yer aldığı 35 şüpheli gözaltına alındı.
Türk futbolunu derinden etkileyen bahis skandalında yeni gelişmeler yaşandı.
Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı operasyon düzenledi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika | Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltındaSon Dakika | Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltında

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Savcılıktan yapılan açıklamada operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Metehan Baltacı ve 27 futbolcu, kendi takımlarının maçlarına bahis oynamaktan,
Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis sitesinden bahis oynamaktan,
Zorbay Küçük, Murat Sancak, Ahmet Çakar, Çakar'ın eşi ve diğer 3 şahıs ise şüpheli finansal işlemlerden gözaltına alındı.

2025/12/05/g7zcwiwxgaasrcg.jpg

HACIOSMANOĞLU GERÇEĞİ: KUL İSYAN ETTİ

Gözaltılar sonrası gazeteci Ahmet Selim Kul, HT Spor kanalında yaptığı açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na destek verdi. Kul, “Bu işe kalkışan federasyona gösterilen tepki, Zorbay Küçük üzerinden yapılan eleştirilerin çok daha ötesine geçti” ifadelerini kullandı.

ZORBAY KÜÇÜK SÖZLERİNE TEPKİ GELMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Zorbay Küçük’ün aklandığını nereden çıkardınız?” sözleri tartışma yaratmıştı. Kul, federasyonun 2009’dan beri işletilmeyen bir talimatı uygulama cesareti gösterdiğini vurgulayarak, eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

İşte Ahmet Selim Kul'un Hacıosmanoğlu sözleri:

İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Zorbay Küçük'ün aklandığını nereden çıkardınız' dedi. Tepki oldu. Bir grup da çıktı, 'ellerine yüzlerine bulaştırdılar, ne yaptınız siz' diye federasyona saldırmaya başladı. 2009'da çıkmış bir talimat var, 16 yıl geçmiş.
Bu talimatı 16 yıldır bir federasyon işletmemiş. Bir tane federasyon adım atma cesareti göstermemiş. Buna rağmen bu işe kalkışan federasyona, Zorbay Küçük üzerinden, iki somut hata üzerinden, bu olaylara gösterdiğiniz tepkinin 10 katını gösterdiniz.

OPERASYON GENİŞLEYECEK

Bahis skandalında yaşanan son gelişmeler, futbol kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde daha da genişlemesi bekleniyor.

Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Spor
Erman Toroğlu: Çok enteresan gelişmeler olacak
Erman Toroğlu: Çok enteresan gelişmeler olacak
Sadettin Saran 74 günde 3 kupa kazandı
Sadettin Saran 74 günde 3 kupa kazandı