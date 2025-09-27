Karşıyaka'dan dikkat çeken üçleme

Karşıyaka'dan dikkat çeken üçleme
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazanarak zirve ortağı olan Karşıyaka yarın 4'te 4 hedefiyle Antalya'da Alanya 1221 FSK'ya konuk olacak.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.
Karşıyaka'da sezon öncesi Muğlaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanıp ligde henüz görev yapamayan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan da iyileşti.

BASATEMÜR ŞANS VERİRSE OYNAYACAK

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Burhanettin Basatemür şans verirse ilk kez forma giyecek. Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Alanya 1221'in grupta 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puanı bulunuyor. Henüz puan kaybı yapmayan 9 puanlı Karşıyaka bu mücadelenin ardından 5 hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak.

GÖRÜLMEMİŞ ÇARPICI ÜÇLEME

Karşıyaka, son üç karşılaşmasında 2-1 kazanarak tüm dikkateri üzerine çekti.

Karşıyaka - Afyonspor Kulübü: 2-1

Kütahyaspor - Karşıyaka: 1-2

Karşıyaka - Balıkesirspor: 2-1

Karşıyaka, son dönemde ligde formda bir grafik çiziyor

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

