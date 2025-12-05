Erman Toroğlu: Çok enteresan gelişmeler olacak

Futbolda bahis iddialarına yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI!

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı ve bu isimlerden 35'i gözaltına alındı.

ERMAN TOROĞLU'DAN ÇARPICI İDDİA

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Ekol TV canlı yayınına bağlandı ve konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

''ÇOK ENTERESAN GELİŞMELER OLABİLİR''

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, ''Uzun yıllar bu işler Türk futbolunda konuşuluyordu. İlk kez İbrahim Hacıosmanoğlu düğmeye bastı. Bu işin düğmeye basılması o kadar kolay değil. Bu süreç yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da etkileyecek.

İşin dibine kadar gidilirse çok enteresan gelişmeler ortaya çıkabilir.

Hacıosmanoğlu’na helal olsun; bu düğmeye basmak gerçekten çok önemliydi.

Hatası var mıdır, olabilir hatası ama bu düğmeye basmak çok önemliydi. Ben daha farklı şeylerin de çıkacağı fikrindeyim'' ifadelerini kullandı.