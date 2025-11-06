Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı!

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Portekiz'in Benfica takımının başına geçen Jose Mourinho'yu dipten Galatasaray kurtardı. Mourinho, takımının Leverkusen'a yenildiği maçın ardından yine hakemi suçladı.

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Portekiz'in Benfica takımının başına geçen ve ilk açıklamasında "Seviyeme döndüm" diyen teknik direktör Jose Mourinho, hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4. maçında da galibiyet alamadı. Portekiz takımı son olarak da kendi sahasında Bayer Leverkusen'a 1-0 yenildi. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlar şöyle:

Benfica-Karabağ: 2-3
Chelsea-Benfica: 1-0
Newcastle-Benfica: 3-0
Benfica-Leverkusen: 1-0

Benfica, 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'nde sondan ikinci sırada. Son sırada ise Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 yendiği Ajax bulunuyor. Galatasaray'ın bu galibiyeti Benfica'yı son sıraya inmekten kurtardı.

MOURİNHO YİNE HAKEMLERİ SUÇLADI

Jose Mourinho, Benfica'nın Leverkusen'a 1-0 yenildiği maçtan sonra yine hakemi suçladı. Portekizli hoca şunları söyledi:

Mourinho geleceğini açıkladıMourinho geleceğini açıkladı

"Kalbim acıyor, çünkü harika bir maç çıkaran bir çocuk (Dahl), golde bir hata yaptı ve o andan itibaren, onu motive etmeye ve sakinleştirmeye çalışsak da bazı zorluklar yaşadık ve rakipler daha geriye çekildiler, orta alanı dört beş dev oyuncuyla kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz, bu yüzden o kadar fazla alan bulamadık. Sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım ama takımın gelişiminden ve oynadığımız oyunun kalitesinden son derece memnunum.

Sırf itiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem, ama onların yaptığı bütün oyunu soğutma hareketleri. Bir takım çok fazla oyunu yavaşlatıyorsa, bunun tek bir sorumlusu vardır. Ne rakip takımın teknik direktörü, ne de oyuncuları: suç hakemdedir. İlk yarıda kaleciye sarı kart gösteren bir hakem görmek zordur, genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Ama hepimizin oyundan, oyunun kalitesinden bir sorumluluğu var ve bugün oyunun çirkin tarafının suçu ne Hjulmand’da ne oyuncularda suç izin verenlerde. Maalesef iyi tanıdığım bir hakemdi. Benimle pek arası olmadığını biliyorum, benim de onunla pek yok."

TEPKİLER GİDEREK ARTIYOR

Benfica'da Jose Mourinho'ya tepkiler giderek artıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, Portekiz Ligi'nde ise ezeli rakipleri Porto ve Sporting'in arkasında aldı. Porto 28 puanla lider. Sporting 25 puanda. 3. sıradaki Benfica'nın ise 24 puanı bulunuyor.

Benficalı taraftarların Mourinho'yu eleştirdikleri, onu göreve getiren Rui Costa'yı da suçladıkları belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

