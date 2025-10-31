Mourinho geleceğini açıkladı

Portekiz ekibi Benfica, 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketli günler geçiriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynanacak Guimaraes maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hem sportif direktör tercihi hem de kendi geleceğiyle ilgili gelen sorulara dikkatli yanıtlar verdi.

Jose Mourinho itiraf etti

TARTIŞMA KONUSU

Mevcut başkan Rui Costa, yeniden seçilirse sportif direktör Mario Branco görevine devam edecek.

Rakip aday Noronha Lopes, seçilmesi halinde Pedro Ferreira ile çalışacağını açıkladı.

Mourinho, bu tercihlerle ilgili gelen “Ferreira ile çalışmaya hazır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Başkan adayları arasındaki tartışmaları izliyorum ama yorum yapmıyorum. Bu soruyu seçimden sonraki pazartesi sorun, o zaman cevaplarım. Şu anda varsayımsal durumlar hakkında konuşmak istemiyorum.”

MARIO BRANCO CEVABI

Mourinho’ya, mevcut sportif direktör Mario Branco ile olan ilişkisi hatırlatılarak, olası değişimin kendisi için sorun olup olmayacağı soruldu. Mourinho, bu konuda da net konuşmaktan kaçındı:

“Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Saygı görmemin nedeni, insanlara duyduğum saygıdır.”

Rui Costa, ilk turda yüzde 42.13 oy oranıyla önde tamamladı.

Final turu 8 Kasım’da yapılacak.

Mourinho, Benfica’nın başında çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.