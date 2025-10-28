Jose Mourinho itiraf etti

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

“TEKLİF GELİNCE HEMEN KABUL ETTİM”

Benfica’ya geliş sürecine dair konuşan Jose Mourinho, "Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum. Seçimimde seçici olmak, bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim” dedi.

“BİR VEYA İKİ KİLİT OYUNCU YETERLİ OLACAKTIR”

Ara transfer dönemi için ise Jose Mourinho, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseye oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum. Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SÜRECİ HAKKINDA KONUŞMADILAR”

Son olarak kulüpteki seçim dönemi de değerlendiren Jose Mourinho, "Ne Başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Branco benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı; yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar” sözlerini sarf etti.