Fenerbahçe'de Tedesco Beşiktaş derbisi öncesi müjdeyi verdi: Futbolcular çok sevindi
Yayınlanma:
Gaziantep FK'yi mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, futbolculara müjdeyi verdi.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

EN NESYRI VE TALISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 5 ve 21. dakikalarda En Nesyri, 81 ve 88. dakikalarda ise Talisca kaydetti. Ev sahibinde ise Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

2 GÜN İZİN VERDİ FUTBOLCULAR ÇOK SEVİNDİ

Galibiyetin ardından futbolcu saha ortasında toplayan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, bir konuşma yaptı. Tedesco’nun konuşmasında 2 days off (2 gün tatil) dediği duyuldu. İtalyan teknik adamın bu sözlerinin ardından futbolcular arasında büyük bir alkış koptu.

BEŞİKTAŞ’A KONUK OLACAKLAR

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
