Erman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladı

Erman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladı
Yayınlanma:
Erman Toroğlu, bahis skandalına karışan hakemlere verilecek cezalara dair konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları ile birlikte bahis skandalı ortaya çıktı.

152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR

TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının olduğunu belirtirken 152 hakemin aktif olarak maçlara bahis oynadığı duyuruldu.

lkbhffgb.jpg

KİM OLDUKLARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Toplam bahsin yüz binleri bulduğu kaydedilirken hakemlerin isimleri ve kendi maçlarına oynayıp oynamadıkları henüz açıklanmadı.

Bahis skandalında mutlak butlan iddiası: 'Son iki sezonun şampiyonlukları geçersizdir'Bahis skandalında mutlak butlan iddiası: 'Son iki sezonun şampiyonlukları geçersizdir'

"KENDİ MAÇLARINA OYNADILARSA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR"

Bahis skandalını Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, bahis oynayan hakemlere ne olacağına dair konuştu.

Erman Toroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Yıllardır söylediğim olaylar, şimdi çıkmaya başladı. Benim gibi bu işin içinde olanlara bu olaylar sürpriz değil. Bu federasyon bu işe girdi, doğruyu da yaptılar. Şimdi bu hakemlere 3’ten 8 aya kadar maç verilmeyecek, o zaman maskeler düşecek. Ama kendi maçlarına oynamışlarsa o zaman hakim karşısına çıkacaklar”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Spor
Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu
Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor
Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor
Alperen Şengün coştu Rockets farka koştu
Alperen Şengün coştu Rockets farka koştu