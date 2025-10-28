Erman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları ile birlikte bahis skandalı ortaya çıktı.

TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının olduğunu belirtirken 152 hakemin aktif olarak maçlara bahis oynadığı duyuruldu.

Toplam bahsin yüz binleri bulduğu kaydedilirken hakemlerin isimleri ve kendi maçlarına oynayıp oynamadıkları henüz açıklanmadı.

Bahis skandalında mutlak butlan iddiası: 'Son iki sezonun şampiyonlukları geçersizdir'

Bahis skandalını Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, bahis oynayan hakemlere ne olacağına dair konuştu.

Erman Toroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Yıllardır söylediğim olaylar, şimdi çıkmaya başladı. Benim gibi bu işin içinde olanlara bu olaylar sürpriz değil. Bu federasyon bu işe girdi, doğruyu da yaptılar. Şimdi bu hakemlere 3’ten 8 aya kadar maç verilmeyecek, o zaman maskeler düşecek. Ama kendi maçlarına oynamışlarsa o zaman hakim karşısına çıkacaklar”