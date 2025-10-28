Bahis skandalında mutlak butlan iddiası: 'Son iki sezonun şampiyonlukları geçersizdir'

Yayınlanma:
Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabı olduğu iddiaları üzerine konuşan Ahmet Çakar, mutlak butlan ihtimali açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında bahis oynayan hakemlere dair açıklamalarda bulundu.

152 HAKEM AKTİF BAHİS OYNUYOR

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına göre 371 hakemin bahis hesabı bulunurken 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor.

FERHAT GÜNDOĞDU İÇİN DE BAHİS İDDİASI

Bahis oynayan hakemlerin açıklanması gündeme bomba gibi düşerken akşam saatlerinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bahis hesabı olduğuna dair iddialar çıktı.

625c12b94e3fe124143b9793.webp

“SON İKİ SEZONUN ŞAMPİYONLUKLARI GEÇERSİZDİR”

Derin Futbol programında bu iddialara dair konuşan Ahmet Çakar, “Ferhat Gündoğdu'na iddiaları sordum fakat bana cevap vermedi. Bu gece Futbol Federasyonu'nda ışıklar sabaha kadar sönmeyecek! Eğer Ferhat Gündoğdu'nun bahis üyeliği varsa Ferhat Gündoğdu dönemi ‘Mutlak Butlan’a girer, geçen sezon ve önceki sezon şampiyonlukları geçersizdir” dedi.

ahmet-cakar-58e21.jpg

“CEVAP VERMEMESİ DOĞRULUK PAYININ YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Ali Koç’un sözlerini hatırlatan Ahmet Çakar, “Ortalık yanarken Ferhat Gündoğdu'nun cevap vermemesi bu olayın doğruluk payının yüksek olduğunu gösteriyor. Ali Koç 3 ay önce Ferhat Gündoğdu istifa et sonra çok pişman olacaksın dedi. Acaba Ali Koç bu olayı önceden biliyordu ve çekil mi dedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

