Mourinho'ya son darbe: Yıkıldı!

Fenerbahçe'nin başındayken eleştirilen, ayrılmasının ardından Portekiz'in Benfica takımının başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'ya bir darbe daha.

Benfica'da da sık sık eleştirilen Mourinho, bu kez de en değerli oyuncularından birini kaybetti.

Portekizli teknik adamın en güvendiği oyunculardan olan Dodi Lukebakio, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı Lihtenştayn maçında sakatlandı.

Yıldız oyuncunun uzun süre oynayamayabileceği belirtildi.

3 AY OYNAYAMAYACAK

Portekiz basınından A Bola'ya göre Lukebakio'nun ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti

Ameliyat olacağı bildirilen 28 yaşındaki futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Benfica, Belçikalı futbolcuyu İspanya'nın Sevilla takımından transfer etmişti. Mourinho, "Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun" demişti.