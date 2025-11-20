Mourinho'ya son darbe: Yıkıldı!

Mourinho'ya son darbe: Yıkıldı!
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho aldığı haberle adeta yıkıldı.

Fenerbahçe'nin başındayken eleştirilen, ayrılmasının ardından Portekiz'in Benfica takımının başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'ya bir darbe daha.

Benfica'da da sık sık eleştirilen Mourinho, bu kez de en değerli oyuncularından birini kaybetti.

Portekizli teknik adamın en güvendiği oyunculardan olan Dodi Lukebakio, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı Lihtenştayn maçında sakatlandı.

Yıldız oyuncunun uzun süre oynayamayabileceği belirtildi.

3 AY OYNAYAMAYACAK

Portekiz basınından A Bola'ya göre Lukebakio'nun ayak bileğinde kırık tespit edildi.

Mourinho gözünü Beşiktaş'a diktiMourinho gözünü Beşiktaş'a dikti

Ameliyat olacağı bildirilen 28 yaşındaki futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Benfica, Belçikalı futbolcuyu İspanya'nın Sevilla takımından transfer etmişti. Mourinho, "Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler